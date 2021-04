Parket onderzoekt groepsverkrachting in Mechels jongerencentrum, vier verdachten zijn opgepakt

Abdrahman Labsir Mechels schepen van Jeugd (Open Vld): "Eén van de verdachten werkte tijdelijk als poetshulp in het centrum en was dus in het bezit van een sleutel. Zo kon hij na de openingsuren binnen. Wat er zich dan precies heeft afgespeeld moet verder onderzoek uitklaren. Het centrum heeft geen materiële (er waren geen sporen van inbraak) maar wel imagoschade geleden. J@m werkt met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het moet een veilige haven zijn. Dat zulke feiten net hier zijn gebeurd, is heel erg. Dat is alles waar wij niet voor staan. De stad en J@m gaan zich dan ook burgerlijke partij stellen. Onze gedachten gaan uit naar het slachtoffer", aldus nog schepen Labsir, die zelf jarenlang als jeugdwerker bij J@m werkte.