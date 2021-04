Protesten in Amerikaanse staat Ohio nadat politie 16-jarig zwart meisje had doodgeschoten 

De zestienjarige Ma'Khia Bryant werd dinsdagmiddag door een agent in Columbus, in de Amerikaase staat Ohio, dodelijk neergeschoten, kort voordat een jury tot een schuldig oordeel kwam in het moordproces van de voormalige politieagent Derek Chauvin in de moord op George Floyd in Minneapolis vorig jaar.

De zwarte Amerikaan Floyd stierf vorig jaar nadat Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals had geduwd. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt ("I can't breathe"), brachten in de VS maar ook wereldwijd een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang.