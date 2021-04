President Biden in emotionele speech na uitspraak proces-Floyd: "Grote stap voorwaarts naar gerechtigheid"

Twee uur na de uitspraak gaf president Joe Biden een emotionele toespraak. Hij noemde de dood van Floyd "moord op klaarlichte dag, het trok oogkleppen weg, zodat de hele wereld het kon zien, het systemische racisme, een smet op de ziel van onze natie, een knie op de nek van gerechtigheid voor alle Amerikanen."

Biden noemde de veroordeling van Chauvin "een grote stap voorwaarts in ons mars naar gerechtigheid in de Verenigde Staten", maar hij waarschuwde ook: "Dit is niet genoeg. We kunnen hier niet stoppen. We kunnen en moeten meer doen om de kans te verkleinen dat tragedies zoals deze ooit nog kunnen gebeuren." Samen met vicepresident Kamala Harris riep hij het Congres op een wet over hervormingen bij de politie goed te keuren, genoemd naar George Floyd.

"Los daarvan moeten wij als land de confrontatie met haat aangaan, om niet alleen wetten en beleid te veranderen, maar ook de harten en de geesten", zei Biden. "Ik kan niet ademen, dat waren de laatste woorden van George Floyd. We kunnen die woorden niet met hem laten sterven. We moeten die woorden blijven horen. We mogen onze blik niet afwenden. We kunnen onze blik niet afwenden."

Bekijk hier een fragment uit de toespraak van Biden, artikel gaat daaronder voort: