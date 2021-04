Provinciale domeinen willen ook buiten vakantieperiodes en na coronacrisis met reservatiesysteem blijven werken

“We merken wel dat veel mensen hun bezoek aan de provinciale domeinen nog niet op voorhand plannen. Tijdens de voorbije paasvakantie heeft 20 procent van de bezoekers vooraf een boot of fiets gereserveerd. Dus we gaan nog wat extra reclame maken voor ons reservatiesysteem, zodat de bezoekers het gewoon worden. Het is niet alleen coronaveilig, maar dan zijn ze ook zeker dat er nog plaats is", benadrukt Vervliet.

"We beseffen dat niet iedereen even vlot met internet kan werken, dus in de toekomst zullen we waarschijnlijk met een gemengd reservatiesysteem werken. Maar het is zeker onze bedoeling om dat systeem niet alleen in vakantieperiodes te gebruiken, maar ook in het weekend, op feestdagen en op woensdagnamiddag", besluit Vervliet.