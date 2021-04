Actie tegen zwerfvuil of sluikstort in Rivierenhof Deurne: "Wij vinden zelfs fietsen ergens verstopt achter een bosje"

Het provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne is populairder dan ooit. Mensen komen er ontspannen, sporten, spelen, fietsen of wandelen. Dat massaal genieten van de natuur zorgt er ook voor dat er een enorme hoeveelheid afval wordt achtergelaten. "75 ton, dat is dus 75 000 kg per jaar", zei directeur Peter Verdijck van het Rivierenhof in de middaguitzending van Radio 2 Antwerpen. "Dat is gigantisch veel!

Een deel van het afval komt rechtstreeks uit de vuilbakken, maar een ander deel ligt ernaast, verspreid in de natuur van het domein. Het personeel van het Rivierenhof moet dat afval elke keer opnieuw opprikken en in zakken steken, en dat vraagt heel veel inspanning.

Ze krijgen de hulp van zo'n 75 vrijwilligers per week. We hopen met de campagne dat ze binnenkort tijd krijgen om ander werk in de natuur te doen."