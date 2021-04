Vrijwilligers restaureren oude reddingsboot Watson II in Nieuwpoort: "We bekijken alles tot de laatste vijs"

In 2018 schonk het Vlaams Gewest de boot opnieuw aan Nieuwpoort en een jaar later stond de Watson II terug weer thuis in Nieuwpoort. Het was even zoeken naar een plaats om de boot te restaureren, maar uiteindelijk kwam de boot terecht in een loods bij de kaai. Daar zullen 14 vrijwilligers, onderwie Gilbert Allewerelt en zijn kleinzoon van 14 nu de boot restaureren: "De boot moet volledig onder handen worden genomen, zowel binnen als buiten. We bekijken alles tot op de laatste vijs. Gelukkig hebben we de originele plannen gevonden en kunnen we wisselstukken gebruiken van de oude Watson van Zeebrugge."