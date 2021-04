Roeselare leidt extra kelners op voor heropening terrassen

De opleiding is praktijkgericht: 3 sessies van 3 uur, in de VIP-Lounge van de volleybalzaal op Schiervelde in Roeselare. De cursisten krijgen een diploma zodat ze beschikbaar zijn voor de Roeselaarse horeca in de komende maanden. Cursisten moeten wel ouder dan 16 zijn.



Nu al is er in Roeselare 1.300 vierkante meter extra terrassen vergund. In totaal komt er 3.800 vierkante meter terras. Het stadsbestuur laat ook dit jaar de terrasbelasting vallen, als steuntje in de rug voor de getroffen horeca.