Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: "Afgesproken met Kunstencentrum om te delen in kosten van naamsverandering"

"Op een bepaald moment heeft het Kunstencentrum zelf gezegd dat ze van naam willen veranderen. Dat brengt een aantal kosten met zich mee. Wat wij en zij niet wilden, is dat dat ten koste zou gaan van de artistieke werking of van de kunstenaars. Dan hebben wij gezegd dat we zullen kijken of we voor een deel in de kosten kunnen tussenkomen."



Over welk bedrag het gaat, wil Conner Rousseau niet meegeven. "Het gaat om een dading. Dat heeft een juridische draagwijdte, daarover kan ik niet in detail gaan", klinkt het.