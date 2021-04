Royals - "Vliegende" Kate Middleton eert prins Philip en ongewenst bezoek van "Irene Windsor" voor prins Andrew

De vrouw snuisterde eerst een tijdje rond in de tuinen van het koninklijke domein in Windsor en stapte daarna Andrews woning binnen. Toen ze aan een van zijn medewerkers vroeg waar de prins zich bevond, ging er een belletje rinkelen en werd de politie gealarmeerd. Tegen agenten verklaarde de vrouw dat ze simpelweg Andrews "verloofde" was. Ze gaf zich uit als Irene Windsor. Windsor is de familienaam van de Britse koninklijke familie.



Er is een onderzoek gestart. "Maar niemand was in gevaar", benadrukt de politie. Het hof wil niet kwijt of er iemand van de royals ook daadwerkelijk thuis was. Sinds 2004 wonen de gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson in de Royal Lodge. Zij kregen tijdens corona het gezelschap van dochter Eugenie, haar man Jack Brooksbank en hun zoontje August.