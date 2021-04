Sint-Katelijne-Waver schrapt alle gemeentelijke gronden als jachtgebied: "dragen diervriendelijkheid hoog in het vaandel"

Sint-Katelijne-Waver gaat het jagen ontmoedigen door alle eigen gronden te schrappen als jachtgebied. Naast de argumenten van veiligheid, neemt de gemeente de maatregel ook omdat ze een diervriendelijke gemeente wil zijn.

“Als bestuur dragen we diervriendelijkheid hoog in het vaandel. Ongebreideld jagen past hier niet in”, vertelt schepen van dierenwelzijn An Coen. "De laatste jaren kregen we veel klachten van inwoners die aangeven dat er vlakbij hun woning wordt gejaagd. Dat geeft geen veilig gevoel.”



Ook individuele burgers kunnen percelen uit het jachtplan laten verwijderen. Dat kan via de website van Natuur en Bos. "We roepen alle inwoners op om het jachtplan na te kijken en indien nodig percelen te laten schrappen", besluit schepen Coen.