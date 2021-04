Sint-Pieters-Leeuw koopt parasols voor horeca: "Deze grote investering kunnen ze maandelijks aflossen"

"Bij de eerste lockdown werd er meer gebruik gemaakt van terrassen, en soms regende het het wel eens, was er te veel zon, of was het gewoon te koud", zegt schepen van Lokale Economie Olivier Huygens . "En in plaats van parasols aan brouwerijen te vragen, hebben we beslist om die zelf aan te kopen zodat de horeca die investering niet zelf moet doen, maar die maandelijks kan terugbetalen."