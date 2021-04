Telewerken in appartement in Spanje met zicht op zee: "Er zijn slechtere plaatsen om te werken"

Nick Roelstraete werkt als zelfstandig consultant en geeft communicatietraining aan teams. "Normaal gezien ga ik ter plaatse naar mijn klanten. Maar corona heeft me doen inzien dat het even goed kan van onder de Spaanse zon. Je bent natuurlijk in vakantiestemming en hebt een portie discipline nodig om te werken. Maar ik durf zeggen dat ik in Spanje harder werk omdat ik extra gemotiveerd ben."

In de toekomst zal Nick meer en meer in Spanje telewerken. "De voordelen zijn groot. Je klapt je laptop dicht en je bent klaar. Geen anderhalf uur file meer om naar huis te gaan. Je gaat op een terras iets drinken of je maakt een strandwandeling. En ja, wanneer ik geen opdracht heb, neem ik een siësta!"