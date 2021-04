Buitenverblijf in Spanje is populair volgens immokantoor in Aalst: "Mensen willen telewerken in de zon"

Sandra De Rop is zaakvoerster van Gimmo Vastgoed in Aalst en vertrekt vandaag naar Spanje om kopers panden te tonen. Nu het reisverbod sinds maandag voorbij is, kan er eindelijk naar het buitenland gereisd worden om de panden fysiek te tonen aan kopers. Als experte in de immosector merkt ze dat steeds meer Belgen een buitenverblijf willen in een zonnig land. "Mensen zijn het beu om binnen te blijven en willen in de zon gaan zitten", zegt De Rop.