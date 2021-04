Tennisster Demi Schuurs wordt meter van nieuwe opleiding toptennis in Maaseik 

De leerlingen zullen tennis kunnen combineren met om het even welke studierichting. Tot nu toe kon dat al voor volleybal.



De Nederlandse Demi Schuurs, de nummer 10 in het dubbelspel bij de vrouwen, is meter van de opleiding. "Ikzelf heb mijn school afgemaakt, ondertussen kon ik trainen, toernooien spelen en reizen. Dat maakte het voor mij op dat moment gemakkelijker. En dat is ook wel nodig om enerzijds alles uit je sport te kunnen halen, en je anderzijds te realiseren dat het belangrijk is om af te studeren", vertelt Schuurs. "Daarom is het des te mooier dat ik zo'n project kan ondersteunen en dat ik er meter van mag zijn."