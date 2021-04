Terrasje over de grens in Nederland meepikken? Liever niet, zegt Nederland, en quarantaine is sowieso verplicht

Dat bevestigt NOS-correspondent Joris van Poppel in “De wereld vandaag” op Radio 1: “Alle terrassen van Sluis tot Maastricht staan vanaf woensdag klaar maar alleen voor Nederlanders helaas. In principe is het niet de bedoeling dat Belgen naar Nederland komen, tenzij het noodzakelijk is. Dan moet je wel in quarantaine, en wel voor 10 dagen. Eventueel wordt dat 5, als je je na 5 dagen laat testen en de uitslag negatief is.”