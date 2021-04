Klacht tegen TikTok "in naam van alle Britse en Europese kinderen": "Achter leuke dansjes zit iets kwaadwilligers"

En dus zijn alle kinderen die de app hebben gebruikt sinds mei 2018 - ongeacht of ze nu zelf een account hebben aangemaakt of niet - slachtoffer, volgens de voormalige kinderrechtencommissaris. TikTok blijft opzettelijk vaag over de gebruikersgegevens, zo vindt ze, want die info is net van "ongelofelijke waarde" voor het bedrijf. Ze wijst erop dat moederbedrijf ByteDance, dat geregistreerd staat op de Kaaimaneilanden, vorig jaar een omzet zou hebben gerealiseerd van bijna 30 miljard dollar. Twee derde daarvan zijn advertentie-inkomsten.