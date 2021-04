Tupperware opent echte winkel in Aarschot

Tupperware, sinds jaar en dag bekend van potjes en keukenspullen in plastic en rubber opent een echte fysieke winkel in Aarschot. Die plaats is geen toeval, want de winkel gaat open vlakbij het verdeelcentrum van Tupperware, dat schrijft het Het Laatste Nieuws vandaag. Sonny Vanderheyden belde deze middag met Ann, ze is al 20 jaar verkoopster bij de firma. "Een jaar zonder tupperwareparty's was heel raar. Wij hadden daarvoor nooit iets digitaal gedaan en nu hebben we dat allemaal geleerd. Het gekke is dat de verkoop gestegen is. "