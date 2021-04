Turnclub Varsenare-Oostkamp supportert voor Margaux en Noémie

Filine Verheire van turnclub Varsenare-Oostkamp steekt het niet onder stoelen of banken: "Onze club is supertrots op Margaux en Noémie. Ze behoren tot de top in België. Ze zijn nog altijd in de running voor de Olympische Spelen in Tokio later dit jaar trouwens."

De absolute topper van het Belgische turnen Nina Derwael gaat door een lichte blessure niet naar het EK in Basel. Margaux en Noémie zijn er wel klaar voor. Filine Verheire: "Ze hebben genoeg ervaring, ook al is het lang geleden dat ze deelnamen aan een grote wedstrijd. We kunnen niet ter plaatse supporteren. Maar we zullen thuis voor het scherm alles volgen want de wedstrijden zijn te volgen via een livestream."

