Vanaf vandaag kunnen jongeren  terecht in TEJO-huis Hasselt

"Bij TEJO kan een jongere letterlijk gewoon binnenwandelen, er is altijd iemand, of je kan reserveren", vervolgt Voets. "We leveren sowieso onmiddellijk laagdrempelige hulp. Bij de reguliere zorg moet je ook altijd een verwijzing hebben. Dat is bij ons niet het geval. De hulp die wij bieden kan ook volledig anoniem. Zelfs de ouders hoeven niet op de hoogte te zijn, bijvoorbeeld wanneer de problematiek gelinkt is aan de gezinssituatie."

De medewerkers van het TEJO-huis kregen (helaas) al heel wat aanvragen binnen. "Er is grote interesse, ook bij hulpverleners", besluit Voets. Als je nood hebt aan een gesprek met een professionele therapeut van TEJO kan je een afspraak maken via info.hasselt@tejo.be of surfen naar de website van TEJO.