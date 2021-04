Vande Lanotte blijft El Kaouakibi verdedigen, maar erkent dat er "terechte vragen" zijn: "Eerlijk proces niet mogelijk”

Vande Lanotte zegt over die 93.000 euro dat niemand weet wat daar in werkelijkheid mee gebeurd is: niemand kan met zekerheid zeggen dat er iets fout gebeurde, maar ook niet dat alles correct verlopen is. Het is nu aan de onderzoeksrechter om met veel meer middelen dan hijzelf, de bewindvoerster of de stad alles uit te pluizen. Dat is een heel verre echo van zijn boodschap dat er hoegenaamd niets fout gebeurd is. “Omdat er ondertussen nieuwe feiten zijn”, zegt hij er zelf over.