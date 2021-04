Verkeerspolitie grijpt in met extra controles na reeks ongevallen op E313

Door de vele ongevallen drijft de wegpolitie de controles op zowel snelheid als afleiding achter het stuur op. Het doel: de verkeersveiligheid in de omgeving van de werken verhogen. Een mobiele flitspaal betrapte op 3 dagen tijd alvast 4.182 bestuurders die de tijdelijke maximumsnelheid van 70 kilometer per uur niet respecteerden.

"We doen op dit moment zelfs meer dan wat wettelijk nodig is", zegt Kris WItvrouwen van de Grobbendonkse post van de federale wegpolitie. "Maar ja, wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil. Naast de camera gaan we ook anoniem rondrijden om alle bestuurders goed in het oog te houden. We hebben ook met het parket van Turnhout afgesproken dat de overtreders niet enkele een boete krijgen, maar ook voor de rechter moeten komen."