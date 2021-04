Wolvin Noëlla is opnieuw zwanger: "Geen verrassing, benieuwd hoe welpjes van vorig jaar reageren"

Hoe dan ook gaan de volgroeide welpjes van vorig jaar binnenkort zelf de roedel verlaten. "Ze kunnen zich in principe in de buurt nestelen als er nog een leefgebied vrij is, maar kunnen ook duizenden kilometers zwerven door heel Europa: van diep in Frankrijk en de Alpen tot zelfs in Polen. Het is spannend om te zien waar de drie mannelijke welpen van vorig jaar uiteindelijk gaan terechtkomen."