 Beste padelspelers van de wereld komen naar Knokke: "Het is uniek dat we dit als stad kunnen binnenhalen"

Padel is nieuwe sport en bestaat uit een mix tussen tennis en squash. De sport wordt alsmaar populairder. Van 27 tot 29 augustus kunnen liefhebbers een padelmatch van wereldniveau in Knokke meevolgen. De wereldtop van de mannen en vrouwen komen er een showtornooi spelen. Vincent Laureyssens, voorzitter van de World Padel Tour Belgium, haalde het tornooi naar Knokke-Heist.

Het is de eerste keer dat de World Padel Tour in een kleine stad plaats vindt, met spelers van wereldniveau dan nog. Christophe Verhaeghe, sportief directeur van Royal Zoute Tennis Club kijkt er al naar uit: "We weten nog niet specifiek wie er komt, maar we hebben keuze tussen 8 spelers van de top 10 bij de heren. En bij de dames nodigen we de 4 beste dames uit om bij ons te spelen. Het is echt uniek dat we dit als stad kunnen binnenhalen".

"Hier ligt trouwens al een center court waar we zo’n 2000 toeschouwers kunnen plaatsen. Nu ligt daar nog een gewoon tennisveld, maar mits wat aanpassingswerken kan er relatief snel geschakeld worden. "