WWF: "Belgische gezinnen kunnen gezonder en duurzamer eten voor dezelfde prijs"

Als Belgische gezinnen gezonde voeding kopen die ook nog eens beter is voor het klimaat, kost hun wekelijkse winkelmandje even veel als nu. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Wereldnatuurfonds (WWF). Volgens ons huidige voedingspatroon geeft een gezin van vier personen vandaag gemiddeld 172 euro per week uit aan eten en drinken per week. Als we o.a. minder vlees, zuivel, snacks en frisdrank kopen komt dat op 158 euro. “Wat je daarmee bespaart kan je dan investeren in biologische producten, waardoor je weer op 172 euro uitkomt”, rekent Koen Stuyck van het WWF voor.