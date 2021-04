Zijn investeringen in kern- en gascentrales "groen"? Europa weet het nog niet

Zelfs de criteria rond de klimaatdoelstellingen zijn nog niet helemaal afgeklopt. Met name over de landbouw is nog niet alles uitgeklaard. Ook voor de energiesector is het plaatje nog altijd niet volledig. De vraag bljft of gascentrales en kernenergiecentrales als "groen" mogen worden beschouwd. In eerdere voorstellen werden gascentrales alleen als groen beschouwd wanneer ze zouden worden gebouwd in transitiegebieden om daar meer vervuilende steenkoolcentrales te vervangen. Nieuwe gascentrales in België zouden dus niet als "groen" worden bestempeld omdat ze geen steenkoolcentrales wegduwen (die hebben we namelijk niet meer) en België geen transitieregio is. Nieuwe Poolse gascentrales zouden dan wél weer "groen" zijn omdat Polen een transitieregio is waar nog veel vuilere steenkoolcentrales staan.