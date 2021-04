"Jij hebt mij niets te vertellen", winkelbediende Colruyt getuigt over toegenomen agressie

Morgen legt het personeel van de Colruyt in Sint-Truiden twee minuten lang het werk neer. Ze doen dat als protest, omdat een collega eergisteren is aangevallen door een klant. Het aantal gevallen van agressie neemt duidelijk toe. Hoe komt het dat deze crisis vaker en sneller voor conflict zorgt? En hoe ga je met zo'n situatie om? Agressie-experte Ineke Van den Zegel geeft raad in het "Laat Journaal".