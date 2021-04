30 jaar geleden maakte Baby Sinclair "Dinosaurs" onvergetelijk met zijn "Not the mama!" en "I'm the baby. Gotta love me!"

Michael Jacobs, een van de bedenkers van de serie: "Toen we bezig waren met het script, werd snel duidelijk dat we een figuur nodig hadden waardoor deze familie onvergetelijk zou zijn. Een vader, moeder, broer en zus, nee, die waren niet voldoende. Zo kwamen we tijdens een vlucht van de VS naar Groot-Brittannië op het idee om een baby, recht uit het ei, te laten opdraven. Bob Young (een van de andere bedenkers van "Dinosaurs", red) reageerde daarop met "Not the mama!", om zo duidelijk te maken aan de vader dat hij geen enkele rol in zijn leven zou spelen. Daarna barstte iedere creativiteit los, zoals de baby die zijn vader met een kookpot op het hoofd slaat en dan als straf door de kamer vliegt." (Entertainment Weekly, april 2016)

Kevin Clash, die de stem van Baby leverde: "Baby had geen enkel respect voor zijn familie. Maar dan ook geen enkel. Hoe brutaal kan je zijn als "Not the mama!" de zin is die je het meest gebruikt." (filmscreening Boston, 2011)