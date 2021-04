30 miljoen euro voor toerisme in Limburg: "Natuur in Limburg moet meer buitenlandse toeristen lokken"

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) wil de komende jaren meer buitenlandse toeristen naar Limburg lokken. "De natuur is een heel belangrijk uithangbord." Zo gaat er geld naar de uitbouw van nieuwe toegangspoorten aan de landcommanderij van Gruitrode, het Eilandje in Bergerven en het Thorpark in Genk. Die investeringen waren eerder al aangekondigd, maar vanwege de coronacrisis komen daar extra investeringen in het nationaal park bij, zegt Demir. "Bijvoorbeeld aan de (bestaande) poort Kattevennen in Genk. We zijn daarover aan het onderhandelen met de stad Genk."