4-jarige Nelles is “Stickerman”:  mascotte voor stickerverkoop Rode Kruis  

De komende twee weken kan je voor de zestigste keer weer een sticker kopen bij de vrijwilligers van het Rode Kruis. Vorig jaar liep die stickerverkoop in mineur door het coronavirus. Rode Kruis Herentals wil er daarom dit jaar een topverkoop van maken. Dat doen ze met hun eigen mascotte: “Stickerman”. “Nelles is 4 jaar en heeft een zeer groot knuffelgehalte. Op heel korte tijd is hij zeer populair geworden, de stickerverkoop loopt dan ook goed”, vertelt vrijwilliger Jef Dierckx, de plusopa van Nelles.