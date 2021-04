60ste editie van Rode Kruis-stickerverkoop start vandaag: "De apotheek en de bakker moeten de kruispunten vervangen"

Dit jaar sieren figuren uit de Studio 100-familie de stickers: Bumba, Kabouter Plop, Piet Piraat, ... Allemaal staan ze op de stickers van het Rode Kruis. "Een verzameling omdat het een feestjaar is", aldus Dumont, "al 60 jaar verkopen we onze stickers."

Vorig jaar kende het Rode Kruis een tegenvallende verkoop. "Het afgelopen jaar hadden we veel minder inkomsten, maar veel meer werk, want door corona is er massaal een beroep gedaan op onze vrijwilligers. We kruisen onze vingers dat de verkoop dit jaar beter is. Vijf euro is toch geen overdreven bedrag, en je zal blij zijn als het Rode Kruis klaarstaat als je het nodig hebt."