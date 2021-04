Zondag is Oscarnacht en van corona zult u weinig merken tijdens de uitreiking: "Ik ben zo blij dat het fysiek doorgaat" 

Er zijn nog meer films genomineerd met een Belgische inbreng, zo zijn Johan Heldenbergh en Koen De Bouw allebei genomineerd voor de Oscar voor beste internationale film. De Bouw is te zien in het Tunesische drama "The man who sold his skin". Heldenbergh speelt een eerder bescheiden rol in de Bosnische film "Quo vadis, Aïda?", over de val van Srebrenica. Een film van Jasmila Žbanić.

Eerder was Heldenbergh ook genomineerd voor "The broken circle breakdown", in 2014. "Eigenlijk is het al m'n derde nominatie, want ook in de Nederlandse Oscarwinnaar "Antonia" ben ik 10 seconden te zien", vertelt hij half lachend aan VRT NWS.