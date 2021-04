Amerikaanse leger zoekt in Retie naar vermiste piloot uit WOII: "Er graven 24 onderzoekers op ons veld"

De bal ging aan het rollen in het begin van de jaren 2000. "Toen werden wij gecontacteerd door Linda, de dochter van piloot Eugene Shauvin. Ze wilde samen met haar moeder weten waar Eugene gestorven was. De hoeve is al generaties familiebezit en ik ben in de loop der jaren zelf op zoek gegaan naar ooggetuigen van de crash. In 2001 zijn dochter Linda, de weduwe en twee broers van Eugene zelf naar Retie gekomen. In samenspraak met het gemeentebestuur hebben we toen een gedenksteen gelegd. Dat heeft de familie Shauvin zo getroffen dat zij ons nadien in Amerika hebben uitgenodigd. Onze families hebben sindsdien erg nauwe banden", vertelt Chris. "Pas nadien kwam er een echt onderzoek naar mogelijke menselijke resten."