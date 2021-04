Applaus voor personeel en klanten van Colruyt in Sint-Truiden na geval van agressie: "Ik kreeg er kippenvel van"

Het applaus was een heel emotioneel moment voor vakbondssecretaris van BBTK Limburg Marie-Anne Smeets. "Ik kreeg er kippenvel van. We hebben aan de klanten gevraagd opm hun respect voor ons te tonen door handgeklap, en vervolgens hebben wij dat gedaan voor de klanten die zich goed houden aan de coronamaatregelen."

Het personeel van Colruyt in Sint-Truiden is erg aangeslagen door het voorval van afgelopen maandag. "We werken hier al vanaf 10 maart 2020 aan een hels tempo", vertelt vakbondsafgevaardigde Lieve van den Bulcke. "Met een mondmasker op, en ondanks de klanten die morren over de maatregelen blijft iedereen er voor gaan. Met deze actie willen we duidelijk maken dat ze respect verdienen."