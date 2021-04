Verdacht overlijden in Oostende: parket bevestigt dat man gewelddadig om het leven is gebracht 

De man werd in de kelder van het leegstaand pand gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden. Er is al een verdachte opgepakt in de zaak. Meer informatie over de identiteit van de verdachte en het slachtoffer wil het parket nog niet kwijt. Het zou over 2 mannen zonder papieren gaan.

In en rond het gebouw waar het lijk gevonden werd, wordt naar sporen gezocht. Donderdagavond is er een autopsie op het lichaam uitgevoerd.