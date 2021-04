Basisschool 't Zonnetje in Melveren pakt uit met online schoolfeest: "Kinderen kijken er altijd zo naar uit om op te treden"

De coronacrisis gooit voor het tweede jaar op rij roet in het eten voor schoolfeesten. De directie en leerkrachten van de basisschool 't Zonnetje Melveren in Sint-Truiden willen dat niet zomaar laten gebeuren en bedachten daarom een leuk alternatief. "Kinderen kijken er altijd zo naar uit om op te treden en het schoolfeest voor te bereiden. Waarom dan niet dansen in onze eigen klasbubbel en dat filmen?", vertelt Nijs. "De kinderen en ouders zijn alvast laaiend enthousiast."