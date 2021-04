Specialist brandveiligheid schrijft boek vol tips: "Elk jaar sterven nog 76 mensen in een woningbrand"

Voor Tim Renders was brandweerman worden een roeping. Zijn vader zat al bij de brandweer en op 18-jarige leeftijd meldde Renders zichzelf ook aan als vrijwilliger in de kazerne van Diest. Hij werkt al jaren voor de hulpverleningszone in Oost Vlaams-Brabant. Intussen heeft Renders er zijn missie van gemaakt om mensen te leren hoe je een brand kunt voorkomen. Om dit boek te schrijven nam hij zelfs een tijdje loopbaanonderbreking bij de brandweer.

"Het is typisch voor Belgen om te denken dat het ons wel niet zal overkomen. Maar het aantal branden in ons land toont aan dat het helemaal geen ver-van-mijn-bed-show is", vertelt de preventieadviseur. "Je kan je woning zelf zo brandveilig mogelijk maken. 100% brandveiligheid bestaat niet, maar je kan je er wel 100% voor inzetten." In het boek "Brandveiligheid thuis" geeft Renders tips over elke mogelijke plek in huis. Van verdeelstekkers, over opladers tot zonnepanelen. "De meest evidente manier om in te zetten op brandveiligheid is door voldoende rookmelders te plaatsen die genoeg lawaai maken. Maar je moet natuurlijk ook de risico's op brand zoveel mogelijk wegnemen."

Meer info over "Brandveiligheid thuis" vind je op de website van Maklu Uitgevers.