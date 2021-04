Bier in oude koperen ketels met toch veel innovatie: Label Handmade in Belgium voor Brouwerij Remise 56 in Koersel

Brouwerij Remise 56 was lange tijd een droomproject voor brouwmeester Patrick Haselaars. Al sinds zijn tienerjaren was hij gebeten door de brouwmicrobe en het idee van een eigen brouwerij liet hem nooit los. Hij heeft 25 jaar ervaring in product- en procesontwikkeling in brouwerijen en werkte onder meer voor Inbev, La Chouffe en Moortgat. In 2013 won hij de projectwedstrijd van de stad Beringen om de voormalige stelplaats van de stoomtram en lijnbussen van Koersel een nieuwe, originele bestemming te geven. "Dat was een kans die we niet voorbij konden laten gaan, en zo ontstonden Brouwerij en Grand Café Remise 56. De naam is een verwijzing naar het gebouw en het verleden. "Remise" is een vakterm voor stelplaats en 56 is het huisnummer”, vertelt Patrick.