Brugse tentoonstelling Hedendaagse Primitieven zet 40 creatieve Bruggelingen in de kijker 

Hedendaagse Primitieven is een tentoonstelling van Cultuurcentrum Brugge waarin artistiek en authentiek Brugs talent een expo krijgt in het hartje van de stad. Fotograaf Alex Vanhee en auteur Benedikte Van Eeghem willen tonen dat de stad Brugge niet alleen bekend mag zijn voor de primitieve kunstenaars, maar dat ook de kunst van hedendaagse artiesten belangrijk is. Enkele artiesten hebben voor deze expo een kunstwerk gemaakt of lenen een uniek werk uit.

Auteur Benedikte Van Eeghem vertelt hoe ze op het idee voor de tentoonstelling kwamen: "Wij wonen allebei in Brugge en hebben in het verleden al samengewerkt. We zijn rasechte West-Vlamingen. Alex wou wat meer mensen leren kennen in Brugge, vooral artistieke mensen. Dus dan zijn we allerlei namen beginnen verzamelen. Oorspronkelijk hadden we er veel meer dan 40, want er zijn zoveel creatieve en inspirerende mensen. Maar we moesten ergens de knoop doorhakken".