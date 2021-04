"Bruidroof" in Centraal-Azië: traditie of niet, vrouwen pikken het niet langer

De Verenigde Naties schatten zelfs dat 14 procent van de vrouwen in Kirgizië jonger dan 24 zich in een of andere vorm van een gedwongen huwelijk bevindt. Ook in Kazachstan duiken talloze andere getuigenissen op, maar ze leiden zelden tot een veroordeling of onderzoek. Vaak zijn slachtoffers beschaamd of worden ze ontmoedigd door politie of familieleden om aangifte te doen.