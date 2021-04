Café 'Parijs-Roubaix' in Boutersem staat te koop: "Mijn moeder gaf mijn vader een kilo rosbief mee toen hij Parijs-Roubaix moest rijden"

Georges Claes stopte in 1954 met koersen. Hij had last van een rugblessure. Hij begon als cafébaas in Kerkom. Het café kreeg de toepasselijke naam 'Parijs-Roubaix'. De naam staat in grote letters op de gevel vermeld. Dat café in Kerkom staat nu dus te koop. Het café is leeg. Claes junior die het café na het pensioen van zijn vader nog vier jaar heeft uitgebaat hoopt dat het café blijft bestaan. "Dat zou goed zijn voor het dorp. Er is hier niet veel. Zo'n café zorgt nog voor een beetje ambiance in het dorp."