De Nomaden in Kenia: voetbal brengt hoop in sloppenwijk van Nairobi

Mathare is alles wat je van een sloppenwijk verwacht, maar dan erger. Er is geen stromend water, openbare toiletten zijn er veel te weinig en de bevolkingsdruk is enorm. Op een oppervlakte van ongeveer vier vierkante kilometer wonen zo'n 500.000 mensen dicht op elkaar in golfplaten huisjes. Ook changaa vormt een groot probleem: een goedkope alcoholische drank waar jong en oud aan verslaafd is. Maar sommige mensen hebben het nodig om te overleven. "Zo ontmoetten we Teresia. Een vrouw die changaa brouwde en verkocht om te kunnen zorgen voor haar dochter zodat die een betere kans in het leven zou hebben dan zijzelf. Dus het is heel moeilijk om daar over te oordelen", zegt één van de makers Rien Bauwens.

