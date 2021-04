Burgemeester Beveren roept bezoekers op om polderdorp Doel te mijden: "Blijf er weg!"

Omdat buitenlandse reizen geen evidentie zijn en buiten vertoeven dikwijls veiliger blijkt dan binnen zitten, trekken mensen er massaal op uit in eigen land. Onder meer het dorp Doel krijgt steeds meer bezoekers. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van Beveren heeft er zijn bedenkingen bij. "We hebben er alle begrip voor dat mensen naar buiten trekken. Het is er het weer voor en het is er in tijden van corona veiliger dan binnen. Maar elke plek heeft een verzadigingspunt en dat van Doel is ondertussen al lang bereikt", meent hij.

"Daarom roepen Politiezone Waasland Noord en het gemeentebestuur iedereen op om het dorp links te laten liggen bij het plannen van een uitstap. Door het grote aantal bezoekers kan de veiligheid er gewoonweg niet meer gegarandeerd worden en zorgen de talrijke bezoekers voor heel wat overlast voor de inwoners van het dorp. Door de massale aanwezigheid van mensen zien we ook heel wat inbreuken tegen de coronamaatregelen, wat op zijn beurt weer leidt tot een ander soort onveilige situaties."

Dat wordt bevestigd door Politiezone Waasland Noord die instaat voor de veiligheid. "Op dit moment worden onze mensen geconfronteerd met een niet aflatende aanvoer van bezoekers aan Doel", zegt hoofdcommissaris Leo Mares. "Het dorp wordt nog steeds bewoond en is dus ook geen toeristische hotspot. Daarom beslisten we, in samenspraak met de burgemeester, om het dorp vanaf nu af te sluiten voor alle bezoek als er te veel mensen aanwezig zijn." Dat beaamt burgemeester Van de Vijver. "Bezoekers zijn uiteraard nog altijd welkom in Beveren, maar respecteer alstublieft de rust van de inwoners van Doel en blijf er weg."