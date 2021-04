Verboden betogingen voor oppositieleider Navalny in Rusland: angst voor repressie houdt veel betogers weg

Het protest duurde tot laat gisteravond. In Moskou greep de politie minder hardhandig in dan bij het vorige protest. "Het was er opvallend rustig", zegt correpsondent Geert Grootkoerkamp, die er verslag uitbracht. "Zo'n 30 tot 40 mensen werden opgepakt, maar mochten later op de avond weer naar huis. Maar in andere steden en vooral in Sint-Petersburg greep de politie hardhandig in, met de wapenstok en electroshocks. Daar zouden zo'n 800 mensen zijn opgepakt op een totaal van zo'n 1.500."

Wie is Aleksej Navalny? Deze video legt het je uit in 1 minuut. Lees onder de video verder.