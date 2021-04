Eerste "smotspotpalen" staan in buitenspeelpark De Warande in Heule: "Als de zon schijnt, krijg je gratis zonnecrème"

"Smotspot" is afgeleid van het West-Vlaamse "smoeten", inwrijven dus. De eerste smotspotpaal staat in buitenspeelpark "De Warande" in Heule. Hein Wittouck van De Warande: "Het toestel werkt bepaalde uren van de dag. Midden in de nacht kan je je hier niet komen insmeren met zonnecrème. Het toestel kan ook vaststellen hoeveel zon er is. Als er te weinig zon is, dan is er geen zonnecrème nodig en dan geeft het toestel ook geen zonnecrème."