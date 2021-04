Experts blijven voorzichtig over versoepelingen voor volledig gevaccineerden: "Geen verwarring creëren"

"Er moet deze zomer ook veel mogelijk zijn voor jongeren op een veilige manier, of ze nu gevaccineerd zijn of niet" zegt Van Gucht. "Je kunt eventueel vragen aan hen om een negatieve coronatest voor te leggen in de plaats van een vaccinatiebewijs, om zo dan te kunnen reizen of evenmenten bij te wonen. We willen geen discriminatie creëren in de maatschappij."

Toch blijft Vlieghe voorzichtig en moet mogelijke "verwarring" vermeden worden. "Dit kan mensen moed geven om te zien wat het resultaat zal zijn als we met zijn allen gevaccineerd zijn. Maar het kan niet de bedoeling zijn om nu zelf op individuele basis te beslissen over situaties", aldus Vlieghe. Ze zegt dat er ook in ons land door de experten gewerkt aan richtlijnen en aanbevelingen.