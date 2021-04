Fris gekapt naar de winkel en meer mensen buiten ontmoeten: deze coronamaatregelen versoepelen vandaag

Voortaan mogen we weer buiten afspreken met tien mensen, in plaats van vier nu. Kinderen onder de 12 tellen niet mee, en afstand houden is ook in de buitengroep niet noodzakelijk, als het gaat om personen die niet tot uw gezin behoren of geen knuffelcontact zijn.

Binnen verandert voorlopig niets: daar mag u maximaal één knuffelcontact ontvangen. Vanaf 8 mei wordt dat maximaal twee nauwe contacten van hetzelfde gezin.