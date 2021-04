Genkenaar Tugay Kaya haalt meer dan 3 miljoen views op TikTok

Van lolly wafels en bubble wafels tot suikerspinwraps en bubble tea, het zaakje Emms2Go is op dit moment de hippe hotspot voor elke zoetekauw. De zaak begon in 2019 als foodtruck, maar kon zich ondertussen uitbreiden naar twee vestigingen in Genk, één daarvan is het afhaalrestaurant in Shopping 2. Eigenaar Tugay Kara maakt daar naast zijn originele dessertjes, ook hilarische TikTokfilmpjes.



Op zijn TikTokpagina Emms2Go is onder andere te zien hoe hij zijn kleurrijke suikerspinwraps voorbereidt of hoe hij een bubbletea klaarmaakt. Dat laatste is een drankje dat gemaakt wordt met thee, melk en parels, en won de laatste jaren enorm aan populariteit. Met die filmpjes scoorde Tugay telkens zeker een half miljoen kijkers. Nu bedacht hij een uitdaging waar hij ook zijn klanten bij betrekt: wie erin slaagt zijn rietje geblinddoekt in een bubble tea cup te steken, krijgt een gratis drankje mee. Op het filmpje is te zien hoe het voor de klanten absoluut geen succes is. Maar het filmpje doet het wel heel goed: voorbije week haalde het al meer dan 3 miljoen views binnen.