Gentse gevangenis in lockdown: "We kunnen zelfs niet videobellen", getuigt vriendin van gedetineerde

De Gentse gevangenis Nieuwe Wandeling is in lockdown door een corona-uitbraak. In totaal zijn er 42 gevangenen en 14 personeelsleden besmet. Door de lockdown liggen alle activiteiten in de gevangenis stil en de gedetineerden kunnen alleen telefonisch contact hebben met de mensen die hen anders zouden bezoeken. "Zelfs videobellen kan niet, want dat moet in een speciale ruimte en mijn vriend mag zijn cel niet verlaten", getuigt Vanessa bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.