Gestolen portret van Ensor verkocht  op onlineveiling voor 150 euro, stad Oostende dient klacht in

Het kunstwerk is niet veel meer waard dan die 150 euro. Maar toch heeft de stad Oostende een klacht ingediend bij de politie en een advocaat aangesteld om het terug te krijgen. "Het schilderijtje maakte deel uit van het authentieke interieur van Ensors huis en daarom is het toch belangrijk voor ons", zegt schepen van cultuur Bart Plasschaert (CD&V). "Het past in de sfeer die in het huis hing en die sfeer willen we zo goed mogelijk terugbrengen in het nieuwe belevingscentrum."