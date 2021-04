Grote bedrijven vragen om vaccinaties op de werkvloer: "Willen vaccinatiecampagne helpen versnellen"

Grote werkgevers beschikken over een interne bedrijfsgeneeskundige dienst of bedrijfsarts die kan vaccineren. Ook chemiebedrijf BASF Antwerpen is daarom vragende partij. "Voor de werknemers is het gemakkelijker, en ons bedrijf heeft er de middelen voor", zegt woordvoerder Fanny Heyndrickx. "Eind vorig jaar hebben we ook al een duizendtal werknemers gevaccineerd tegen de griep. We hebben de knowhow en de infrastructuur."